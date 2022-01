Ragazzo morto solo in ospedale, la Asl si scusa: ma abbiamo bisogno di nuove regole, non di scuse (Di giovedì 27 gennaio 2022) Firenze, 27 gen — Prima lasciano che un Ragazzo muoia da solo, nel freddo della terapia intensiva, negando alla madre di porgergli l’ultimo saluto, di confortarlo nel momento dell’agonia e del trapasso. Il tutto in virtù di norme «sanitarie» anti Covid oscene e che di sanitario e scientifico non hanno nulla. Poi, finiti sotto i riflettori, una volta assaggiata la gogna mediatica, si scusano. Comoda la vita per l’Asl Toscana, che oggi esprime «sentite condoglianze e vicinanza» ai genitori e alla famiglia di Simone Benvenuti, il 23enne morto a Torregalli morto da solo in terapia intensiva nonostante le insistenze della madre, Rosalia De Caro, che aveva chiesto ripetutamente di poter stare vicino al figlio gravemente malato. La direzione dell’ospedale le aveva risposto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Firenze, 27 gen — Prima lasciano che unmuoia da, nel freddo della terapia intensiva, negando alla madre di porgergli l’ultimo saluto, di confortarlo nel momento dell’agonia e del trapasso. Il tutto in virtù di norme «sanitarie» anti Covid oscene e che di sanitario e scientifico non hanno nulla. Poi, finiti sotto i riflettori, una volta assaggiata la gogna mediatica, sino. Comoda la vita per l’Asl Toscana, che oggi esprime «sentite condoglianze e vicinanza» ai genitori e alla famiglia di Simone Benvenuti, il 23ennea Torregallidain terapia intensiva nonostante le insistenze della madre, Rosalia De Caro, che aveva chiesto ripetutamente di poter stare vicino al figlio gravemente malato. La direzione dell’le aveva risposto ...

