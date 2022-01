Quirinale | Tajani | “Si vota il Presidente | non si vince o perde Tramontato il candidato di centrodestra come quello di centrosinistra”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non abbiamo mai posto veti nei confronti di chicchessia, non vedo lo stesso garbo da parte di altri: in democrazia ognuno è legittimato a fare il capo dello Stato. Non c’è né vittoria né sconfitta per nessuno. E’ildeldi”. Così il coordinatore di Fi, Antonio, arrivando al vertice del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alle 10 si terrà una riunione dei grandi elettori di Forza Italia, ha detto. Poi su Silvio Berlusconi dice: "Sta bene, gli ho illustrato la situazione. Ora valuteremo". E intanto caffè insieme ...... Italia viva e Leu, che avrebbero fatto notare la difficoltà di scegliere per ilun ... come quello di centrosinistra", ha detto il coordinatore di Fi, Antonio, arrivando al vertice del ...ROMA – Si terrà oggi, a partire dalle ore 11, la quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il quorum scenderà a quota 505. Ma tra i partiti un nome su cui convergere ancora non ...È il giorno della quarta votazione a Montecitorio: da oggi, giovedì 27 gennaio, per eleggere il presidente della Repubblica non ...