Quirinale | spunta il nome di Sabino Cassese Se il centrodestra lo candida | il Pd non può dire di no

Roma, 27 gen – spunta il nome di Sabino Cassese nella partita per il Quirinale: il grande giurista potrebbe essere il candidato del centrodestra che Pd e centrosinistra non possono non votare. E' super partes – come chiede Enrico Letta -, e nel 2013 il Pd aveva pensato proprio a lui come capo dello Stato, anche se alla fine la maggioranza ha optato per il bis di Napolitano. Ieri si è consumato un giallo su un presunto incontro tra Cassese e il leader della Lega Matteo Salvini. Tra smentite ufficiali e battute a mezza bocca, non è chiaro se l'incontro ci sia stato o meno. Vero è però che il giudice emerito della Corte Costituzionale sarebbe la carta vincente del centrodestra.

