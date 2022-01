Quirinale: Scotto, 'quarto voto dimostra che c.destra ha solo 441 voti' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il quarto scrutinio ci dice due cose. La prima è che #Mattarella continua ad avere un apprezzamento fortissimo e un'autorevolezza indiscutibile. La seconda è che il centrodestra ha solo 441 voti. Nemmeno col binocolo eleggono il PdR a maggioranza. #Quirinale". Così Arturo Scotto, coordinatore di Art.1, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Ilscrutinio ci dice due cose. La prima è che #Mattarella continua ad avere un apprezzamento fortissimo e un'autorevolezza indiscutibile. La seconda è che il centroha441. Nemmeno col binocolo eleggono il PdR a maggioranza. #". Così Arturo, coordinatore di Art.1, su twitter.

Advertising

Arturo_Scotto : Il quarto scrutinio ci dice due cose. La prima è che #Mattarella continua ad avere un apprezzamento fortissimo e un… - GiorgioCanta89 : Il Pd con Letta paga lo scotto della prima volta in cui non ha i numeri per eleggere uno dei suoi. Diviso tra pro e… - Arturo_Scotto : Il quarto scrutinio ci dice due cose. La prima è che #Mattarella continua ad avere un apprezzamento fortissimo e un… - Arturo_Scotto : RT @fnicodemo: Leone al 23° Saragat al 21° Pertini e Scalfaro al 16° Oggi siamo solo al 4° scrutinio. Di grazia, mi spiegate tutto questo… - ANGELACHIDDEMI : @Arturo_Scotto @articoloUnoMDP Interessante, ma che facciamo per il Quirinale, ci facciamo dettare i candidati da… -