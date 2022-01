Quirinale | Salvini | “Stiamo votando da 3 giorni non al terzo mese di gravidanza… scelta va ponderata Casini? Proposta della sinistra”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non sarò io a proporre a nome del centrodestra profili espressioneda tre, non siamo aldi gravidanza. Dobbiamo fare unache renda orgogliosi gli italiani. Anon gli va bene nessuno. Noi continuiamo a fare proposte di livello. Continuo a ritenere che Draghi sia prezioso alla guida del governo.? E’ una, è stato eletto con il Pd E’ stato eletto in passato anche con noi? Appunto…”. Così il leaderLega, Matteo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' trent'anni che la sinistra propone dispone e impone sul', ha aggiunto. 'Sicuramente non sarò io a proporre, a nome del centrodestra, profili di assoluta rilevanza ma di chiara ..."Io continuo a lavorare a una proposta di centrodestra", ha aggiunto. "Casini? E' una proposta della sinistra, è stato eletto con il Pd". Ma è stato eletto in passato anche con voi, chiedono ...È il giorno della quarta votazione a Montecitorio: da oggi, giovedì 27 gennaio, per eleggere il presidente della Repubblica non ...Dopo le prevedibili fumate nere per il Quirinale speravamo che qualche testa lucida in Parlamento, tipo Matteo Renzi o giù di lì (e mettiamoci ...