Quirinale, Renzi “Sconvolto dal teatrino del centrodestra” (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Qui siamo alla follia, sono quattro giorni che stiamo votando senza una logica, uno schema. Abbiamo detto che il centrodestra aveva i numeri e doveva fare la proposta e oggi non ha ritirato la scheda. Questo è il Parlamento, non il teatrino di X Factor. Sono Sconvolto dal modo come il centrodestra non si rende conto che c’è una crisi internazionale, che c’è la questione delle bollette e di fronte a tutto questo abbiamo lo show di qualche aspirante leader”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. “L’elezione del presidente della Repubblica non è semplice, ma si è sempre giocata con le regole della politica. In questo caso c’è una gara al lancio del nome, è una sorta di ‘indovina chì. Nel momento in cui si parla della scelta del presidente della Repubblica ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Qui siamo alla follia, sono quattro giorni che stiamo votando senza una logica, uno schema. Abbiamo detto che ilaveva i numeri e doveva fare la proposta e oggi non ha ritirato la scheda. Questo è il Parlamento, non ildi X Factor. Sonodal modo come ilnon si rende conto che c’è una crisi internazionale, che c’è la questione delle bollette e di fronte a tutto questo abbiamo lo show di qualche aspirante leader”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a Radio Leopolda. “L’elezione del presidente della Repubblica non è semplice, ma si è sempre giocata con le regole della politica. In questo caso c’è una gara al lancio del nome, è una sorta di ‘indovina chì. Nel momento in cui si parla della scelta del presidente della Repubblica ...

Advertising

pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - La7tv : #quirinale Quirinale, Matteo Renzi: 'Vi sembro il tipo che dà i nostri voti sulla base di uno scambio? Ma per favor… - pietroraffa : 'Proposta presidenza del Senato a Renzi in cambio di voti di Italia viva per Casellati. Proposta respinta'. (via… - Namast70961553 : RT @radionowher: Il 'rottamatore' riformista propone #Casini e invoca al #Presidenzialismo. Fa già ridere così. What else? #Renzi #Quirin… - laura_ceruti : @RoccoTodero Italia Viva è contro Mattarella di nuovo al Quirinale, sono settimane che Renzi va ripetendo di rispet… -