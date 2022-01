Quirinale, Renzi: domani ci sarà nuovo presidente (Di giovedì 27 gennaio 2022) "domani l'Italia deve avere un presidente...", "non credo si chiuda oggi, ma domani...". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Radio Leopolda tornando anche sulla necessità di cambiare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) "l'Italia deve avere un...", "non credo si chiuda oggi, ma...". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoa Radio Leopolda tornando anche sulla necessità di cambiare ...

Advertising

La7tv : #quirinale Quirinale, Matteo Renzi: 'Vi sembro il tipo che dà i nostri voti sulla base di uno scambio? Ma per favor… - pietroraffa : 'Proposta presidenza del Senato a Renzi in cambio di voti di Italia viva per Casellati. Proposta respinta'. (via… - ilriformista : . #Renzi si augura un accordo entro venerdì sui nomi di #Draghi o #Casini e si smarca dall’ipotesi di accordo su… - amaryllide1 : RT @iltrumpo: Renzi: 'Sono il politico più antipatico d'Italia'. Quindi non è vero che dice sempre cazzate. #Quirinarie #Quirinale - Klaugod : RT @lercionotizie: #ultimora Sondaggi Quirinale: italiani ansiosi di scoprire se Renzi tradirà il centrodestra o il centrosinistra https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi Quirinale, Renzi: domani ci sarà nuovo presidente Quanto alle trattative delle ultime ore Renzi sottolineato che "si è avuta la sensazione che cercassero una nuova edizione dell'accordo giallo - verde, non è andata però...". "C'è stato un tentativo ...

Salvini: Draghi Belloni Casini non sono di centrodestra Ore 8.48 - Renzi: "Io credo che non si chiuderà oggi" A Radio Leopolda Renzi smorza gli entusiasmi per una possibile conclusione odierna: "Io credo che non si chiuderà oggi, ma si chiuderà domani" ha ...

Quirinale 2022, lLa strana coppia Letta-Renzi e il patto per fermare il blitz della destra La Repubblica Quirinale: avanti adagio, quasi indietro Dopo le prevedibili fumate nere per il Quirinale speravamo che qualche testa lucida in Parlamento, tipo Matteo Renzi o giù di lì (e mettiamoci ...

Quirinale, oggi quarto scrutinio: vertice del centrodestra | Salvini: "No a nomi di centrosinistra, Casini eletto con il Pd" Quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il centrodestra si riunisce per trov ...

Quanto alle trattative delle ultime oresottolineato che "si è avuta la sensazione che cercassero una nuova edizione dell'accordo giallo - verde, non è andata però...". "C'è stato un tentativo ...Ore 8.48 -: "Io credo che non si chiuderà oggi" A Radio Leopoldasmorza gli entusiasmi per una possibile conclusione odierna: "Io credo che non si chiuderà oggi, ma si chiuderà domani" ha ...Dopo le prevedibili fumate nere per il Quirinale speravamo che qualche testa lucida in Parlamento, tipo Matteo Renzi o giù di lì (e mettiamoci ...Quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il centrodestra si riunisce per trov ...