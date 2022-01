Quirinale: Renzi, 'c'è chi ha scambiato elezione Colle per audizioni X Factor, indecoroso' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il Presidente direttamente ai cittadini. Stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare". Così Matteo Renzi su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "L'show di chi hal'del Presidente della Repubblica con ledi Xdimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il Presidente direttamente ai cittadini. Stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare". Così Matteosu Fb.

Advertising

pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - La7tv : #quirinale Quirinale, Matteo Renzi: 'Vi sembro il tipo che dà i nostri voti sulla base di uno scambio? Ma per favor… - pietroraffa : 'Proposta presidenza del Senato a Renzi in cambio di voti di Italia viva per Casellati. Proposta respinta'. (via… - SusannaSi : RT @vncnzvlln92: Se Renzi non avesse fatto cadere il Conte II adesso avremmo Draghi al Quirinale già da lunedì e una maggioranza gialloross… - bettafiorito : ++ Quirinale: Renzi, show indecoroso, ridicolizzano elezione ++ disse colui che aveva garantito l'elezione entro og… -