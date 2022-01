**Quirinale: Renzi, 'basta show aspiranti leader, sconvolto da c.destra'** (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Qui siamo alla follia, sono quattro giorni che stiamo votando senza una logica, senza uno schema e abbiamo detto tutti insieme che il centrodestra aveva i numeri e dunque avrebbe dovuto fare una proposta, ma il centrodestra oggi manco ha ritirato la scheda". Così Matteo Renzi a Radio Leopolda. "In tutto questo c'è una girandola di voci di incontri secondo le quali si starebbero offrendo cariche in giro, a destra e a manca. Ragazzi, questo è il Parlamento, non il teatrino di X Factor, sono senza parole". "Sono sconvolto di come il centrodestra non si renda conto che siamo di fronte a una crisi internazionale, a una crisi delle bollette e centinaia di famiglia che mai come in questo momento hanno bisogno di cambiare gli strumenti per la didattica a distanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Qui siamo alla follia, sono quattro giorni che stiamo votando senza una logica, senza uno schema e abbiamo detto tutti insieme che il centroaveva i numeri e dunque avrebbe dovuto fare una proposta, ma il centrooggi manco ha ritirato la scheda". Così Matteoa Radio Leopolda. "In tutto questo c'è una girandola di voci di incontri secondo le quali si starebbero offrendo cariche in giro, ae a manca. Ragazzi, questo è il Parlamento, non il teatrino di X Factor, sono senza parole". "Sonodi come il centronon si renda conto che siamo di fronte a una crisi internazionale, a una crisi delle bollette e centinaia di famiglia che mai come in questo momento hanno bisogno di cambiare gli strumenti per la didattica a distanza ...

Advertising

pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - La7tv : #quirinale Quirinale, Matteo Renzi: 'Vi sembro il tipo che dà i nostri voti sulla base di uno scambio? Ma per favor… - pietroraffa : 'Proposta presidenza del Senato a Renzi in cambio di voti di Italia viva per Casellati. Proposta respinta'. (via… - TV7Benevento : **Quirinale: Renzi, 'basta show aspiranti leader, sconvolto da c.destra'**... - Nicola01915145 : RT @LucillaMasini: Quirinale: 'Nel centrodestra sono irresponsabili, basta bambinate!' ha detto Renzi, mentre si scolava il biberon. #Quir… -