Quirinale, quarto voto. Il centrodestra traballa, ecco chi sono i “veri” candidati (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si avvicina il momento della verità. Non che fino ad oggi si sia scherzato, ad eccezione del primo turno e dei vari voti civetta tipo Amadeus, Claudio Lotito e Giuseppe Cruciani. I partiti sulla partita del Quirinale stanno giocando una guerra di posizioni. Prima le schede bianche, poi il tentativo del centrodestra di presentare una rosa di nomi (Moratti, Pera, Nordio), il no del centrosinistra, l’ipotesi (subito tramontata) di Franco Frattini, quella di Cassese, la mossa della Meloni su Guido Crosetto, la possibile spallata con Casellati, il sempreverde Pier Ferdinando Casini e l’ombra che incombe di Mario Draghi. Ce n’è, di carne al fuoco. E oggi si inizia con le votazioni che contano. Dal quarto scrutinio, infatti, il futuro presidente deve puntare “solo” alla maggioranza del 50%+1 dei voti dei 1.009 grandi ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si avvicina il momento dellatà. Non che fino ad oggi si sia scherzato, ad eccezione del primo turno e dei vari voti civetta tipo Amadeus, Claudio Lotito e Giuseppe Cruciani. I partiti sulla partita delstanno giocando una guerra di posizioni. Prima le schede bianche, poi il tentativo deldi presentare una rosa di nomi (Moratti, Pera, Nordio), il no del centrosinistra, l’ipotesi (subito tramontata) di Franco Frattini, quella di Cassese, la mossa della Meloni su Guido Crosetto, la possibile spallata con Casellati, il sempreverde Pier Ferdinando Casini e l’ombra che incombe di Mario Draghi. Ce n’è, di carne al fuoco. E oggi si inizia con le votazioni che contano. Dalscrutinio, infatti, il futuro presidente deve puntare “solo” alla maggioranza del 50%+1 dei voti dei 1.009 grandi ...

