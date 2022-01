Quirinale, quarto scrutinio in corso. Il centrodestra si astiene, Meloni si arrabbia: «Bene Belloni o Cassese». Centrosinistra vota bianca – La diretta (Di giovedì 27 gennaio 2022) quarto giorno di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l’indicazione di voto dei partiti che contano è quella della scheda bianca. Voteranno in questo modo M5s, Pd, Leu e Iv. La coalizione di centrodestra ha invece deciso di astenersi dal voto. In serata sono previsti nuovi vertici. Ieri, alla terza votazione, 125 voti sono andati a Mattarella, 114 a Crosetto (quasi il doppio dei 63 grandi elettori di FdI), a quota 61 si è attestato il giurista Maddalena e 52 preferenze sono andate Casini. ANSA/ FRANCESCO BONGARRA’12.00 – ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022)giorno dizioni per eleggere il presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l’indicazione di voto dei partiti che contano è quella della scheda. Voteranno in questo modo M5s, Pd, Leu e Iv. La coalizione diha invece deciso di astenersi dal voto. In serata sono previsti nuovi vertici. Ieri, alla terzazione, 125 voti sono andati a Mattarella, 114 a Crosetto (quasi il doppio dei 63 grandi elettori di FdI), a quota 61 si è attestato il giurista Maddalena e 52 preferenze sono andate Casini. ANSA/ FRANCESCO BONGARRA’12.00 – ...

