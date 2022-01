Quirinale, quarta votazione. È caos totale: ecco i risultati (Di giovedì 27 gennaio 2022) Candidature che salgono. Nomi che si bruciano. Spie, esami di maturità, giudici costituzionali. Il quarto giorno di votazioni per il Quirinale, quello che a sentire i retroscenisti avrebbe dovuto sgombrare il campo e portare all’elezione, si sta rivelando un vero e proprio caos. Difficile capire se ha ragione quella vecchia volpe democristiana di Gianfranco Rotondi, secondo cui “Renzi sta facendo il segretario del Pd e ad interim il leader del centrodestra”. Ma certo nell’intero arco costituzionale regna l’anarchia. Il centrodestra si astiene Tutto inizia questa mattina con la riunione di centrodestra da cui, anziché uscire un nome “alto” (come chiesto dal centrosinistra) o un nome di bandiera (come sperato da Giorgia Meloni), emerge una nuova “sorpresa”: i grandi elettori si sono “astenuti”, cioè tecnicamente hanno risposto alla chiama senza però ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Candidature che salgono. Nomi che si bruciano. Spie, esami di maturità, giudici costituzionali. Il quarto giorno di votazioni per il, quello che a sentire i retroscenisti avrebbe dovuto sgombrare il campo e portare all’elezione, si sta rivelando un vero e proprio. Difficile capire se ha ragione quella vecchia volpe democristiana di Gianfranco Rotondi, secondo cui “Renzi sta facendo il segretario del Pd e ad interim il leader del centrodestra”. Ma certo nell’intero arco costituzionale regna l’anarchia. Il centrodestra si astiene Tutto inizia questa mattina con la riunione di centrodestra da cui, anziché uscire un nome “alto” (come chiesto dal centrosinistra) o un nome di bandiera (come sperato da Giorgia Meloni), emerge una nuova “sorpresa”: i grandi elettori si sono “astenuti”, cioè tecnicamente hanno risposto alla chiama senza però ...

