Quirinale | quarta fumata nera Frenata sull' ipotesi Belloni | fuori gioco Casini Il centrodestra domani vota Casellati

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, il quarto voto è caos totale. Brutto colpo per #Letta e #Conte: ecco i risultati ?? - you_trend : La quarta votazione, con quorum fissato a 505 su 1009, si terrà domani a partire dalle ore 11:00. #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Oggi la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblic… - fdiciannove : RT @luiger_: ah siamo già alla quarta serata quirinale quella delle COVER?? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Tajani da Draghi, per Foza Italia deve restare a Chigi. Salvini lavora sulla candidatura di Franco F… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale quarta

ROMA - 'Siamo in altissimo mare. A questo punto non escludiamo il Mattarella bis' . E' il primo pomeriggio, subito dopo lo spoglio dellavotazione, quando un esponente del governo, del Pd, fa il punto a Montecitorio con i deputati della sua area politica. 'Se non ci sono fatti nuovi - dice - su Draghi non ce la facciamo. La ......di governo è un segno evidente che non c'è la volontà di trovare una soluzione per il. ... Nuova fumata nera alla Camera nellavotazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il ...Il centrodestra alla quinta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica voterà un nome tra quelli già proposti nei giorni scorsi. La decisione è stata presa durante il vertice in serata a Mo ...Il centrodestra alla quinta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica voterà un nome tra quelli già proposti nei giorni scorsi. La decisione è stata presa durante il vertice in serata a Mo ...