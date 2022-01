Quirinale, quarta fumata bianca, ma cresce Mattarella. Salvini: «Domani sarà la giornata buona» – La diretta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quarto giorno di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l’indicazione di voto dei partiti che contano è quella della scheda bianca. Voteranno in questo modo M5s, Pd, Leu e Iv. La coalizione di centrodestra ha invece deciso di astenersi dal voto. In serata sono previsti nuovi vertici. I risultati della quarta votazione: a Sergio Mattarella sono andati 166 voti, a Di Matteo 56. E ancora: a Manconi 8 preferenze, a Cartabia 6, a Draghi 5, a Amato 4, a Casini 3, a Belloni 2. Le schede bianche sono state 261. Gli astenuti 441. Domani ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quarto giorno di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questal’indicazione di voto dei partiti che contano è quella della scheda. Voteranno in questo modo M5s, Pd, Leu e Iv. La coalizione di centrodestra ha invece deciso di astenersi dal voto. In serata sono previsti nuovi vertici. I risultati dellavotazione: a Sergiosono andati 166 voti, a Di Matteo 56. E ancora: a Manconi 8 preferenze, a Cartabia 6, a Draghi 5, a Amato 4, a Casini 3, a Belloni 2. Le schede bianche sono state 261. Gli astenuti 441....

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, il quarto voto è caos totale. Brutto colpo per #Letta e #Conte: ecco i risultati ?? - you_trend : La quarta votazione, con quorum fissato a 505 su 1009, si terrà domani a partire dalle ore 11:00. #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Oggi la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblic… - edavid57edavid : RT @repubblica: Quirinale, lo spoglio della quarta votazione in diretta - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Quirinale. Chiusa la quarta chiama che farà la maggioranza? Di riunioni finora non si parla. Ci sarà? Letta è scuro in… -