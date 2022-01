Quirinale | Pd attende ma giornata gira a vuoto | dem ' c destra è nel pallone' **

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - A sera al gruppo Pd, dove Enrico Letta è rimasto quasi tutto il pomeriggio, lo stato dell'arte è riassunto così: "Se a stretto giro non c'è una novità, laè finita con un nulla di fatto". Un'altra. Tanto che non sono stati neanche convocati i grandi elettori Pd. Elementi nuovi non ce ne sono. "Nessuna telefonata con Salvini e nessun incontro", dice Letta intercettato dai cronisti al gruppo Pd nel tardo pomeriggio. Per tutto il giorno si è attesa un'iniziativa che, dicono fonti dem, non è mai arrivata. "Salvini cambia idea ogni due ore...", dicono i parlamentari Pd mentre le ore passano e i nomi su nomi vengono buttati nel frullatore. Rispunta persino Franco Frattini, su cui già due giorni fa Letta e Renzi hanno fatto asse per stopparlo. "Siamo tornati al via, un nome già fatto e sul quale abbiamo già ...

Se Cassese non disdegna l'ipotesi di essere accostato al, da Belloni il riserbo è ... Lettala chiamata del leader del Carroccio, così anche Giuseppe Conte che da ore ormai risulta "...Il leader leghista a poche ore dall'inizio del vertice del centrodestra che si terrà stasera sa che la prova che loè mantenere il suo schieramento compatto, facendolo convergere su un nome ...(Adnkronos) - Poi una girandola di nomi impazzita. Finiscono nel frullatore personalità come Elisabetta Belloni e Sabino Cassese. Nomi ovviamente 'plausibili' per i dem in quanto rispettano ...Ho deciso di non parlare più, di non mandare messaggi, di non fare più niente . A tarda sera Pier Ferdinando Casini riaccende per qualche minuto il telefonino. Questo contenuto è riservato agli abbona ...