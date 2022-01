Quirinale, oggi quarto scrutinio | Il centrodestra si astiene: "Disponibili a un nome di alto valore istituzionale" (Di giovedì 27 gennaio 2022) quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il centrodestra si asterrà e si dice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022)per l'elezione del Capo dello Stato e dail quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza unsul quale convergere. Ilsi asterrà e si dice ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - dariodangelo91 : La mossa di tattica parlamentare del centrodestra. #Quirinale - StefSpA_ : RT @Dio: I parlamentari di oggi sono irrispettosi e infantili, non come alle elezioni del #Quirinale del 1971, quando scrissero su una sche… -