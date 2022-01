Quirinale | Nencini Psi | ' Belloni? Italia non può fare come Putin o il Sudamerica'

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Un profilo esemplare, quello di Elisabetta, peccato che ricopra la funzione di capo dei servizi segreti, ruolo che tra l'altro dipende direttamente dal capo del governo". Lo dice il senatore del Psi Riccardo. "Mi hanno chiesto se la ritenessi una buona candidata al. Ho risposto che non viviamo in una democrazia dimezzata o in uno stato autoritario -spiega-. Il capo dei servizi segreti, chiunque sia, non può assurgere a ruoli istituzionali per inadeguatezza della funzione e potenziale potere di condizionamento, tantomeno può concorrere ai vertici dello Stato. Un'che percorresse stradene o emulasse la Russia ditradirebbe la sua storia repubblicana è lo spirito della costituzione”.

Così il senatore socialista Roberto. 'Ho visto che Salvini pretende comunque di dare un indicazione, è ora di scendere in campo con un nome, non con le terne' ha aggiunto... dice il senatore socialista Riccardo. Che sia dunque la strada che nel caos si va affermando, senza ancora essere del tutto visibile? Draghi alè garanzia per i partiti che non ..."Mi hanno chiesto se la ritenessi una buona candidata al Quirinale. Ho risposto che non viviamo in una democrazia dimezzata o in uno stato autoritario -spiega Nencini-. Il capo dei servizi segreti, ch ...Giovedì, 27 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, Nencini: centrodestra ora porti un nome, non le terne Roma, 27 gen. (askanews) - "Il pallino è nelle mani di Salvini, ha presentato una terna, poi il ...