Quirinale, Mastella: Belloni? Un capo dei servizi presidente.... (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Belloni, capo dei servizi, presidente? Ma io la vorrei non presidente della Repubblica, ma presidente del mondo. Preferivo fosse segretario generale della Farnesina. Ma con la veste di presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) "dei? Ma io la vorrei nondella Repubblica, madel mondo. Preferivo fosse segretario generale della Farnesina. Ma con la veste di...

Advertising

carlokarl : RT @La7tv: #quirinale Clemente Mastella commenta l'esito della quarta votazione che ha visto numerosi voti per #Mattarella: 'Insoddisfazion… - Adnkronos : '#Casini è super partes, basta con astensioni e schede bianche...'. #Quirinale - SBerritta : La previsione di Mastella: 'Colle? Ecco i due nomi. Io so chi vince...' - TV7Benevento : Quirinale. Mastella, 'Parlamento afono, domani si voti, Casini è super partes'... - simonecamuncoli : I am parlamentary Europei, I'm my wife... Mastella al Quirinale? ?? #pernondimenticare -