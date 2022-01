Quirinale, Letta: “Assurdo proporre Casellati contro gli alleati” (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – “proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”. Lo ha scritto sul suo account Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – “la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione,i propridi governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”. Lo ha scritto sul suo account Twitter il segretario del Pd, Enrico. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccat… - repubblica : Quirinale, Letta: 'Chiudiamoci in una stanza, pane e acqua e buttiamo la chiave: il Paese non può aspettare' - HuffPostItalia : Letta durissimo con gli alleati: 'Votare Casellati al Quirinale farebbe saltare tutto' - Lamda04174428 : #LETTA VUOL PORTAR VIA IL SUO PALLONE ...BUCATO!! Enrico Letta minaccia la crisi di governo: 'Casellati? Qui salta… - fabiospes1 : RT @il_cappellini: 4° giro di quote Quirinale, forse ultima opportunità per diventare ricchi sulle macerie del Paese: Draghi 3, Casini 4,25… -