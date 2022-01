Quirinale, le frasi del giorno: Bersani: “Finché c’è nebbia…”. Mastella: “Vince Casini” (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

CastellinoLuigi : RT @SalvatoreFusar8: Qualcuno può dire a #Renzi e Boschi che le frasi 'Serve un candidato super partes' e 'Nel 2029 il PdR lo sceglieranno… - BenedettaPetru6 : RT @92Alero: @Quirinale Presidente ha messo la firma su norme che non vanno esattamente in quella direzione.. Solite frasi di rito, vuote..… - cogonipiero2 : RT @92Alero: @Quirinale Presidente ha messo la firma su norme che non vanno esattamente in quella direzione.. Solite frasi di rito, vuote..… - 92Alero : @Quirinale Presidente ha messo la firma su norme che non vanno esattamente in quella direzione.. Solite frasi di rito, vuote.. #NoGreenPass - SalvatoreFusar8 : Qualcuno può dire a #Renzi e Boschi che le frasi 'Serve un candidato super partes' e 'Nel 2029 il PdR lo sceglieran… -