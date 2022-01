Quirinale: il rappresentante dell’unità nazionale votato da parlamentari divisi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Iniziano oggi le votazioni che richiedono la maggioranza assoluta, cioè quella che prevede solo 505 voti per l’elezione del Presidente della Repubblica. Si tratta di una facilitazione rispetto alla maggioranza dei due terzi, prevista per le prime tre votazioni e molto difficile da raggiungere per un’esecutivo spaccato al suo interno. Con la maggioranza assoluta parte il conto alla rovescia al Quirinale Con la maggioranza assoluta basta che uno dei due grandi schieramenti si accordi con i membri del cosiddetto gruppo centrista composto Italia viva, Più Europa e dal gruppo misto, e il presidente della Repubblica sarebbe eletto in quattro e quattr’otto. Peccato che nella realtà dei fatti la votazione non sia così semplice. Ci sono molteplici variabili che potrebbero rendere le cose molto difficili. Aldilà del fatto che anche il centro-destra e il centro-sinistra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Iniziano oggi le votazioni che richiedono la maggioranza assoluta, cioè quella che prevede solo 505 voti per l’elezione del Presidente della Repubblica. Si tratta di una facilitazione rispetto alla maggioranza dei due terzi, prevista per le prime tre votazioni e molto difficile da raggiungere per un’esecutivo spaccato al suo interno. Con la maggioranza assoluta parte il conto alla rovescia alCon la maggioranza assoluta basta che uno dei due grandi schieramenti si accordi con i membri del cosiddetto gruppo centrista composto Italia viva, Più Europa e dal gruppo misto, e il presidente della Repubblica sarebbe eletto in quattro e quattr’otto. Peccato che nella realtà dei fatti la votazione non sia così semplice. Ci sono molteplici variabili che potrebbero rendere le cose molto difficili. Aldilà del fatto che anche il centro-destra e il centro-sinistra ...

