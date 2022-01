Quirinale, il Pd e la pretesa di una superiorità morale: candidato condiviso, ma solo di sinistra... (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo giunti alle minacce, anzi ai ricatti. «Se passa un Presidente o una Presidente con 505 voti raccolti fra cambiacasacca e gruppo misto, se questo è il quadro, se si rompe la maggioranza, un minuto dopo, per quanto ci riguarda, è finita la legislatura». Questo è quanto ha affermato Francesco Boccia, importante membro della segreteria, in una intervista radiofonica. E altri esponenti del Pd gli hanno fatto subito eco. Strana concezione della democrazia! E anche la mossa disperata di un partito che si finge ipocritamente perbene ma, quando si trova stretto alle corde, mette in campo il suo volto più arcigno e in atto le più subdole armi politiche. Le stesse armi che ad esso sono permesse e che, se usate dagli avversari, sarebbero la prova provata della loro "irresponsabilità". Un vero e proprio "doppiopesismo" che la sinistra giustifica con la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo giunti alle minacce, anzi ai ricatti. «Se passa un Presidente o una Presidente con 505 voti raccolti fra cambiacasacca e gruppo misto, se questo è il quadro, se si rompe la maggioranza, un minuto dopo, per quanto ci riguarda, è finita la legislatura». Questo è quanto ha affermato Francesco Boccia, importante membro della segreteria, in una intervista radiofonica. E altri esponenti del Pd gli hanno fatto subito eco. Strana concezione della democrazia! E anche la mossa disperata di un partito che si finge ipocritamente perbene ma, quando si trova stretto alle corde, mette in campo il suo volto più arcigno e in atto le più subdole armi politiche. Le stesse armi che ad esso sono permesse e che, se usate dagli avversari, sarebbero la prova provata della loro "irresponsabilità". Un vero e proprio "doppiopesismo" che lagiustifica con la sua ...

