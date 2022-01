Quirinale, il centrodestra si asterrà alla quarta votazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni – e convergere per dare all’Italia un nuovo Presidente della Repubblica – la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione”. Lo afferma il centrodestra in una nota diffusa dopo il vertice in vista della quarta votazione per il nuovo presidente della Repubblica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni – e convergere per dare all’Italia un nuovo Presidente della Repubblica – la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Ilè pronto a chiedere di procedere domani con la doppia”. Lo afferma ilin una nota diffusa dopo il vertice in vista dellaper il nuovo presidente della Repubblica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

