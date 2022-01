Quirinale | il centrodestra oggi si astiene | domani chiediamo doppia votazione  M5s | Pd e Leu anche oggi scheda bianca

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - AndreaSassetto : RT @mariogiordano5: Non mi appassiona la partita del #Quirinale Ma se quando la candidatura tocca al centrodestra, dopo tutti i presidenti… - lifestyleblogit : Quirinale 2022, centrodestra si astiene in quarta votazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Aspettiamo il vertice di- ha proseguito Conte - ma è chiaro che già ieri non siano riusciti a ritrovarsi per un confronto non promette bene, ma siamo fiduciosi che da questo loro ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio "In questa situazione nessuna coalizione può pensare di eleggere da sola il Capo dello Stato. Oggi si sta riunendo ilper trovare una linea, aspettiamo l'esito ma il fatto che già ieri non sia riuscito a riunirsi non promette bene" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte all'arrivo alla ...E’ il giorno della verità sul Quirinale. Secondo diversi osservatori, compresi due protagonisti della trattativa come Enrico Letta e Matteo Renzi, prima di domani il Presidente della Repubblica non sa ...ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e ...