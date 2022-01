Quirinale, il Cdx: "Nome di alto valore istituzionale Superare veti e contrapposizioni tra tutti i gruppi" (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' iniziato intorno alle 9 il vertice dei leader del centrodestra a Palazzo Montecitorio in vista dell'inizio della quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' iniziato intorno alle 9 il vertice dei leader del centrodestra a Palazzo Montecitorio in vista dell'inizio della quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro... Segui su affaritaliani.it

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - lorepregliasco : C'è un nome che mi pare sia rimasto finora piuttosto coperto. Una donna, ministro del governo Draghi, profilo istit… - isabellarauti : #Tgcom24 #Quirinale Domattina verrà decisa strategia in riunione del #cdx. Oggi candidatura di #Crosetto ha preso q… - GiudiVera : RT @petergomezblog: Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “mani su… - niccoloflocco : Comunicato centrodestra: “il cdx ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto profilo istituzion… -