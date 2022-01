Quirinale: fumata nera per la quarta votazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo che le prime giornate di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica si sono risolte in un nulla di fatto, ci si aspettava che almeno per la quarta le cose andassero diversamente. E invece, purtroppo, così non è stato. Una fumata nera aleggia ancora sulle aule del Quirinale. Nonostante i vari colloqui e le innumerevoli riunioni di partito, le forze politiche non sono riuscite a trovare un punto d’incontro. Il seggio di Capo di Stato continua a restare vacante, ma questo non sembra preoccupare troppo i cosiddetti “leader”. D’altronde, ciascuno di loro pare sempre più interessato a far prevalere le proprie ragioni che non a provvedere al bene del Paese. E nell’incertezza, dunque, preferiscono andare “sul sicuro”. Difatti, stando agli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Colle, tra astensioni e schede ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo che le prime giornate di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica si sono risolte in un nulla di fatto, ci si aspettava che almeno per lale cose andassero diversamente. E invece, purtroppo, così non è stato. Unaaleggia ancora sulle aule del. Nonostante i vari colloqui e le innumerevoli riunioni di partito, le forze politiche non sono riuscite a trovare un punto d’incontro. Il seggio di Capo di Stato continua a restare vacante, ma questo non sembra preoccupare troppo i cosiddetti “leader”. D’altronde, ciascuno di loro pare sempre più interessato a far prevalere le proprie ragioni che non a provvedere al bene del Paese. E nell’incertezza, dunque, preferiscono andare “sul sicuro”. Difatti, stando agli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Colle, tra astensioni e schede ...

