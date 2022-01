Quirinale, fumata nera anche alla quarta votazione | Centrodestra: "Domani votiamo un nome" | Torna l'ipotesi Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Centrodestra alla quinta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica voterà un nome tra quelli già proposti nei giorni scorsi. La decisione è stata presa durante il vertice in serata a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilquintaper eleggere il Presidente della Repubblica voterà untra quelli già proposti nei giorni scorsi. La decisione è stata presa durante il vertice in serata a ...

Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - Adnkronos : Oggi quarta votazione per il #Quirinale, arriverà la fumata bianca? - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Nuova fumata nera, ci sono voti per Mattarella e Di Matteo #ANSA - osservatore69 : Quarta fumata nera per il Quirinale. 441 gli astenuti .Poi si critica i No vax - Bobbio65M : RT @ChiodiDonatella: #QUIRINALE: ANCORA #FUMATANERA E A #DESTRA E #SINISTRA VOLANO STRACCI. PER NON PARLARE DEL #M5S. Più che una giostra… -