Quirinale, Draghi vuole rimanere al governo dopo l'elezione. Un ministro: «Alla prima rissa cadrà tutto» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non importa chi sarà il nuovo presidente della Repubblica. Mario Draghi vuole rimanere al governo. Se dopo l'elezione del nuovo inquilino del Quirinale i partiti gli confermeranno la fiducia SuperMario ha intenzione di portare a termine fino Alla fine della legislatura il suo mandato. Stoppando così le voci che si rincorrono in questi giorni sulle sue intenzioni. E anche se non ha rinunciato al sogno del Colle, magari Alla quinta votazione e nel caso che gli altri candidati non riescano a raggiungere il quorum. «Non c'è niente di più falso», ha ripetuto secondo il Corriere della Sera a chi lo ha chiamato in queste ore in cui ha assistito sgomento alle rose sfiorite e alle carte coperte, al gioco dei veti e degli specchi, ai tentativi ...

