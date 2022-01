Quirinale, Draghi in versione Trono di Spade (e con mascherina): ecco il nuovo murale di Tvboy a Roma – Video (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tvboy regala a Roma un nuovo murale. Nella street art, apparsa in zona Coppelle mentre alla Camera è in corso la votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, Mario Draghi è rappresentato in versione “Game of Thrones“, cioè “Trono di Spade“, con tanto di mascherina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022)regala aun. Nella street art, apparsa in zona Coppelle mentre alla Camera è in corso la votazione per eleggere ilpresidente della Repubblica, Marioè rappresentato in“Game of Thrones“, cioè “di“, con tanto di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - Lucilla93730473 : RT @MarcoRizzoPC: Con #Draghi o similari al #Quirinale governerebbe la finanza internazionale. Più o meno diventeremmo il 51esimo stato deg… - lamaschera4 : RT @morris_vincent: Draghi non vuole scappare al Quirinale. Draghi vuole comandare. C'è un'emergenza democratica creata da Draghi di cui l… -