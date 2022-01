Quirinale: dopo quattro votazioni a vuoto, ecco i nomi che restano in ballo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche il quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato ha prodotto una fumata nera. È stata la prima votazione in cui il quorum è passato dalla maggioranza dei... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche il quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato ha prodotto una fumata nera. È stata la prima votazione in cui il quorum è passato dalla maggioranza dei...

Advertising

lorepregliasco : Il vertice del centrodestra previsto per le 19 rinviato a 'dopo le 21'. Di questo passo non si chiude nemmeno domani, temo #Quirinale - riotta : Il centrodestra, dopo il voto #Quirinale sarà del tutto rifondato in una chiave post-berlusconiana, state vedendo i… - Tommasolabate : Mi stupisce che ci sia ancora gente che dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni (governo M5S-Lega, Pd-M5… - fisco24_info : Quirinale: dopo quattro votazioni a vuoto, ecco i nomi che restano in ballo: Anche il quarto scrutinio per l'elezio… - Santippe2 : RT @mariogiordano5: Non mi appassiona la partita del #Quirinale Ma se quando la candidatura tocca al centrodestra, dopo tutti i presidenti… -