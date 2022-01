Quirinale | Conte a stampa | stop fesserie | nostra posizione chiara

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - fattoquotidiano : FUORIONDA DI MENTANA Sta parlando Conte e il direttore del Tg La7 si lascia scappare questa frase [Video]… - pasto_388 : RT @pietroraffa: ?? Conte:'M5s cambia posizione? Fesserie' Sì, infatti, quando mai è accaduto! #Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica - coledoni : RT @dariodangelo91: #Conte: 'Io centravanti, ma se non arrivano palle buone è complicato” #Quirinale #M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte

Aspettiamo il vertice di centrodestra - ha proseguito- ma è chiaro che già ieri non siano riusciti a ritrovarsi per un confronto non promette bene, ma siamo fiduciosi che da questo loro ...... aspettiamo l'esito ma il fatto che già ieri non sia riuscito a riunirsi non promette bene" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeall'arrivo alla Camera.Roma, 27 gen. (askanews) - 'Non dite fesserie, la nostra posizione è sempre la stessa'. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ...Alle 11 scatta il quarto voto delle elezioni del Presidente della Repubblica e, come negli scorsi giorni, ci sarà un'altra fumata nera.