Quirinale, chi sono i parlamentari che votano per Sergio Mattarella e perché vogliono un bis (ma possono rischiare l'effetto boomerang) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo ripetono da giorni, anzi settimane. All'inizio era una frase sussurrata sottovoce, poi ha acquisito sempre più i crismi di una dichiarazione ufficiale: "La soluzione per uscire dallo stallo è un secondo mandato di Sergio Mattarella". Una posizione condivisa da alcuni parlamentari del centrosinistra, dal Pd ai 5 stelle, che piano piano ha acquisito solidità anche in aula. I 16 voti del primo scrutinio sono aumentati gradualmente, diventando 39 al secondo, 125 al terzo fino ai 166 del quarto. Un numero che è cresciuto anche grazie all'impasse e all'assenza di vincolanti ordini di scuderia da parte delle forze politiche. Ma che, in questo momento di stasi, si è trasformato in un messaggio: visto che non c'è ancora un candidato in grado di unire centrodestra e centrosinistra, perché non partire da un ...

