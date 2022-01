Quirinale, Casini favoritissimo, ma Salvini frena. Renzi: «Si chiuderà tutto domani» – La diretta (Di giovedì 27 gennaio 2022) 9.40 – Italia Viva voterà scheda bianca Dai primi segnali che arrivano da Roma, sembra che nemmeno oggi ci sarà un accordo fra i partiti. L’agenzia stampa Ansa riporta che Italia Viva voterà scheda bianca, a confermarlo sarebbero fonti di partito. Nelle ultime ore Matteo Renzi aveva già detto che la votazione definitiva dovrebbe arrivare domani: «Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un’altra giornata di tempo perso. Questa è una liturgia che andava bene negli anni ’40 e ’50». 8.48 – Salvini ferma Casini? Mentre inizia il vertice del centrodestra Matteo Salvini si ferma a parlare con ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) 9.40 – Italia Viva voterà scheda bianca Dai primi segnali che arrivano da Roma, sembra che nemmeno oggi ci sarà un accordo fra i partiti. L’agenzia stampa Ansa riporta che Italia Viva voterà scheda bianca, a confermarlo sarebbero fonti di partito. Nelle ultime ore Matteoaveva già detto che la votazione definitiva dovrebbe arrivare: «Credo che non si sioggi, credo si. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poiandranno a più miti consigli. Oggi sarà un’altra giornata di tempo perso. Questa è una liturgia che andava bene negli anni ’40 e ’50». 8.48 –ferma? Mentre inizia il vertice del centrodestra Matteosi ferma a parlare con ...

