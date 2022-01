Quirinale | buona la quinta? Leader al lavoro per arrivare ad una soluzione condivisa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuova fumata nera a Montecitorio nel giorno della quarta votazione per eleggere il capo dello Stato. Una giornata chiave, in cui il quorum si è abbassato ai 505 voti della maggioranza assoluta e che ...

Advertising

lodamar7 : @MassimGiannini Per i giornalisti di casa Elkann-Agnelli il #Quirinale diventa un suk inconcludente, quando la poli… - AntonioCalice : RT @Yon_Yonson71: Forse con il capo dei servizi segreti al Quirinale è la volta buona che riusciamo a sapere dove sono finiti i 49 milioni… - MariaAversano1 : RT @Yon_Yonson71: Forse con il capo dei servizi segreti al Quirinale è la volta buona che riusciamo a sapere dove sono finiti i 49 milioni… - LambiaseTiziana : RT @Yon_Yonson71: Forse con il capo dei servizi segreti al Quirinale è la volta buona che riusciamo a sapere dove sono finiti i 49 milioni… - Simosimi8 : La politica e il ciclo del glucosio del senatore M5S Andrea Cioffi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale buona

Nuova fumata nera a Montecitorio nel giorno della quarta votazione per eleggere il capo dello Stato. Una giornata chiave, in cui il quorum si è abbassato ai 505 voti della maggioranza assoluta e che ...Ho letto che gli ha fatto gli auguri disalute: mi sembra un gesto molto bello. Penso che oltre non siano andati", la lettura di Salvini. La giornata era partita con i nomi di Casini e Belloni ...Ci starebbe lavorando Salvini. Nessun accordo sui nomi di Casini e Belloni, ci sarebbe l'ipotesi di un nome eletto da una maggioranza Ursula con giallorossi e Forza Italia, senza Lega e Fdi. Per i boo ...Quirinale, atteso vertice di centrodestra alla 21 ... Ottimista lo sono per natura e confido che domani sia la giornata buona”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se in giornata avrebbe sentito il ...