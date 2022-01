Quirinale | alle 11 la quarta votazione | il quorum scende a 505

(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –oggi11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Ilrichiestodai due terzi dei componenti dell’Assemblea alla maggioranza assoluta, quindi 505 voti. Tra i partiti sembra ancora lontana un’intesa, ma non è escluso che arrivi una svolta in mattinata. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alle 11 la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica che vedrà il quorum scendere a quota 505: tra i partiti regna il caos ed un nome su cui convergere ancora non c'è. Dopo la ...ROMA (ITALPRESS) – Quarta votazione oggi alle 11 per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Il quorum richiesto scende dai due terzi dei componenti ...