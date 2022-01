Quirinale | alle 11 la quarta votazione | il quorum scende a 505 voti

(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –oggi11 per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Ilrichiestodai due terzi dei componenti dell'Assemblea alla maggioranza assoluta, quindi 505. Tra i partiti sembra ancora lontana un'intesa, ma non è escluso che arrivi una svolta in mattinata.(ITALPRESS).

... dice a tutti) e ripete a chi lo ferma tra il Pantheon e il Transatlantico che 'il Paese ha questioni più urgenti da affrontare e capisco che i cittadiniprese con tanti problemi, dal Covid...E così per iloggi potrebbe essere l'ultima giornata interlocutoria. Anche se il quorum ... Il ritardo è dovutoriflessioni finali che si è riservato Salvini , dopo il nuovo giro di ...Oggi potrebbe essere il giorno decisivo: alle 11 la quarta votazione per il Quirinale vedrà il quorum scendere a 505 voti, mentre proseguono gli ...Il nome più autorevole per il Quirinale è quello di Mario Draghi . Lo sostiene anche Francesco Rutelli , ex sindaco di Roma e ...