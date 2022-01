Quirinale 2022, Salvini prova a uscire da cul de sac: gioca carta nome istituzionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sfiorita la ‘rosa’ di nomi (Pera-Moratti-Nordio) per il Quirinale, presentata l’altro giorno in una conferenza stampa unitaria, il centrodestra prova a ricompattarsi dopo lo smarcamento di Fdi (che ha indicato la ‘bandiera’ Guido Crosetto al posto della ‘bianca’ incassando oltre 100 voti) e a trovare un nuovo nome di alto profilo istituzionale per il Colle. E per questo decide di astenersi alla quarta votazione di oggi. La scelta di non ritirare la scheda, di fronte alla ‘bianca’ annunciata dal centrosinistra, arriva dopo quasi un’ora di confronto in un vertice convocato alle 9 stamattina da Matteo Salvini dopo una notte di riflessione. Ci prendiamo un’altra giornata perché voglio allargare il campo del centrodestra e trovare un nome di altro profilo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sfiorita la ‘rosa’ di nomi (Pera-Moratti-Nordio) per il, presentata l’altro giorno in una conferenza stampa unitaria, il centrodestraa ricompattarsi dopo lo smarcamento di Fdi (che ha indicato la ‘bandiera’ Guido Crosetto al posto della ‘bianca’ incassando oltre 100 voti) e a trovare un nuovodi alto profiloper il Colle. E per questo decide di astenersi alla quarta votazione di oggi. La scelta di non ritirare la scheda, di fronte alla ‘bianca’ annunciata dal centrosinistra, arriva dopo quasi un’ora di confronto in un vertice convocato alle 9 stamattina da Matteodopo una notte di riflessione. Ci prendiamo un’altra giornata perché voglio allargare il campo del centrodestra e trovare undi altro profilo ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Draghi in versione Trono di Spade (e con mascherina): ecco il nuovo murale di Tvboy a Roma – Video https://… - Marghe0855 : RT @SofiaMa07413947: Quirinale 2022, Conte sta lavorando bene: sul Colle non devono sventolare bandiere di partito -