Quirinale 2022, quarta votazione alle 11: si cerca accordo su nome (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Corsa al Quirinale, è il giorno della quarta votazione mentre si cerca ancora un accordo sul nome. Oggi alle 11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale. Dopo la terza fumata nera di ieri – con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto – il quorum scende a 505 e non viene del tutto esclusa una fumata bianca. Nuovi incontri tra i partiti sono previsti fin da questa mattina. A partire dal centrodestra che, a quanto si apprende, sul tavolo, in prima battuta, avrebbe l’opzione Pier Ferdinando Casini, perché la strada di Draghi al momento sarebbe in salita. “Lavoro con fiducia, serietà e ottimismo. La soluzione può essere vicina”, ha detto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Corsa al, è il giorno dellamentre siancora unsul. Oggi11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale. Dopo la terza fumata nera di ieri – con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto – il quorum scende a 505 e non viene del tutto esclusa una fumata bianca. Nuovi incontri tra i partiti sono previsti fin da questa mattina. A partire dal centrodestra che, a quanto si apprende, sul tavolo, in prima battuta, avrebbe l’opzione Pier Ferdinando Casini, perché la strada di Draghi al momento sarebbe in salita. “Lavoro con fiducia, serietà e ottimismo. La soluzione può essere vicina”, ha detto il ...

