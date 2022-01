Quirinale 2022: Meloni per voto nome, passa linea astensione (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Chi ha visto uscire dal vertice del centrodestra Giorgia Meloni la descrive scura in volto. Un deja-vu di 24 ore fa, quando la leader di Fdi è rimasta inascoltata sulla sua richiesta-appello agli alleati di centrodestra, a Matteo Salvini e Antonio Tajani, di convergere su un nome nella scheda quirinalizia, “per dare un segnale di compattezza”. Stessa scena andata in onda oggi, con la proposta che non viene accolta, per poi arrivare all’escamotage dell’astensione, che è mossa unitaria di tutto il centrodestra. Fdi parla di “nuova occasione andata persa”. Una mossa, il non voto, che però non raggiunge il primo obiettivo posto dalla leader di Fdi, quello di dare un messaggio “ai cittadini, da parte del centrodestra che ha una sorta di golden share in questo momento, rappresentando la maggioranza del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Chi ha visto uscire dal vertice del centrodestra Giorgiala descrive scura in volto. Un deja-vu di 24 ore fa, quando la leader di Fdi è rimasta inascoltata sulla sua richiesta-appello agli alleati di centrodestra, a Matteo Salvini e Antonio Tajani, di convergere su unnella scheda quirinalizia, “per dare un segnale di compattezza”. Stessa scena andata in onda oggi, con la proposta che non viene accolta, per poi arrivare all’escamotage dell’, che è mossa unitaria di tutto il centrodestra. Fdi parla di “nuova occasione andata persa”. Una mossa, il non, che però non raggiunge il primo obiettivo posto dalla leader di Fdi, quello di dare un messaggio “ai cittadini, da parte del centrodestra che ha una sorta di golden share in questo momento, rappresentando la maggioranza del ...

