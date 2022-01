Quirinale 2022, il centrodestra si astiene alla quarta votazione. Capannelli in Aula: da Renzi-Gasparri a Letta-Lupi. Vito (FI) e Sgarbi votano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra le tensioni interne ai partiti, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, alla fine il centrodestra alla quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica sceglie di astenersi e non ritirare la scheda. Una linea concordata al vertice di centrodestra tenuto prima dell’inizio del voto, ma che ha mascherato a fatica le irritazioni. Tensioni evidenti pure in Aula, dove Giorgia Meloni, che avrebbe voluto esprimersi votando un nome dell’area di centrodestra, per superare lo stallo (anche dopo il risultato ottenuto da Guido Crosetto alla terza votazione) e tentare la forzatura, è entrata soltanto alla seconda chiama, lasciando in fretta l’Aula. Gli stessi senatori di FdI, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra le tensioni interne ai partiti, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia,fine ilper l’elezione del presidente della Repubblica sceglie di astenersi e non ritirare la scheda. Una linea concordata al vertice ditenuto prima dell’inizio del voto, ma che ha mascherato a fatica le irritazioni. Tensioni evidenti pure in, dove Giorgia Meloni, che avrebbe voluto esprimersi votando un nome dell’area di, per superare lo stallo (anche dopo il risultato ottenuto da Guido Crosettoterza) e tentare la forzatura, è entrata soltantoseconda chiama, lasciando in fretta l’. Gli stessi senatori di FdI, a ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - dukana2 : RT @dukana2: #Quirinale - Il curriculum del parassita #Casini, da 40 anni in #Parlamento: le 'mani sul fuoco' per #Cuffaro, la stima per De… - MinnieMinerva2 : Nomi di alto valore? Di quelli proposti per me nessuno. -