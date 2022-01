Quirinale 2022, elezione presidente Repubblica: news oggi 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quarta votazione per il Quirinale oggi, 27 gennaio 2022. Le news nella giornata cruciale, aperta dal vertice del centrodestra in vista della seduta che riprenderà alla Camera alle 11 mentre si susseguono voci su candidati. Il quorum oggi è fissato a 505 voti. ORE 8.40 – “Stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato, dobbiamo fare una scelta che renda orgogliosi gli italiani. Non capisco come a sinistra non vada mai bene nessuno. Continueremo a fare proposte, orgogliosi dei nomi che portiamo avanti”, dice Matteo Salvini ai cronisti. “Continuo a ritenere che Draghi sia prezioso alla guida del governo. Parlo tutti i giorni con il presidente del Consiglio non di poltrone ma di qualità della vita degli italiani”. ORE 8.27 – Il centrodestra si prepara ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quarta votazione per il, 27. Lenella giornata cruciale, aperta dal vertice del centrodestra in vista della seduta che riprenderà alla Camera alle 11 mentre si susseguono voci su candidati. Il quorumè fissato a 505 voti. ORE 8.40 – “Stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato, dobbiamo fare una scelta che renda orgogliosi gli italiani. Non capisco come a sinistra non vada mai bene nessuno. Continueremo a fare proposte, orgogliosi dei nomi che portiamo avanti”, dice Matteo Salvini ai cronisti. “Continuo a ritenere che Draghi sia prezioso alla guida del governo. Parlo tutti i giorni con ildel Consiglio non di poltrone ma di qualità della vita degli italiani”. ORE 8.27 – Il centrodestra si prepara ...

