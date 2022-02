Questi vaccini anti-Covid sono stati distrutti in Nigeria perché scaduti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 24 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un camion scaricare delle confezioni di medicinali in un campo e poi una ruspa passarci sopra. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La Nigeria distrugge oltre 1 milione di vaccini, queste persone non sono stupide. Potere al popolo!». Si tratta di un contenuto privo del contesto necessario per la sua comprensione che veicola una notizia fuorviante. Il video è reale e mostra un evento verificatosi in Nigeria (Africa) il 22 dicembre 2021, come si può verificare qui. In quell’occasione, come comunicato (qui e qui) lo stesso giorno dall’Agenzia nazionale Nigeriana per lo sviluppo dell’assistenza sanitaria primaria (Nphcda), è avvenuta ad Abuja, capitale ... Leggi su facta.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 24 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un camion scaricare delle confezioni di medicinali in un campo e poi una ruspa passarci sopra. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ladistrugge oltre 1 milione di, queste persone nonstupide. Potere al popolo!». Si tratta di un contenuto privo del contesto necessario per la sua comprensione che veicola una notizia fuorviante. Il video è reale e mostra un evento verificatosi in(Africa) il 22 dicembre 2021, come si può verificare qui. In quell’occasione, come comunicato (qui e qui) lo stesso giorno dall’Agenzia nazionalena per lo sviluppo dell’assistenza sanitaria primaria (Nphcda), è avvenuta ad Abuja, capitale ...

