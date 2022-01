“Quella str***”. Manila Nazzaro sente la frecciatina di Soleil Sorge e al GF Vip scoppia il caos (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora momenti di tensione al GF Vip 6 tra le ormai ex amiche Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Il rapporto tra le due ha iniziato a scricchiolare con l’ingresso nella casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli. L’ex Miss Italia si è avvicinata alla new entry suscitando il malcontento dell’influencer italoamericana che si è sentita ferita dal comportamento dell’amica. “Sono stata ferita dal fatto che Manila, in un mio momento in cui stavo male, passava tempo vicino a Delia e non vicino a me. Io mi aspettavo che venisse da me per parlare, e non è stato fatto. Un’amica vera è la prima che ti viene a parlare e non ti parla alle spalle, soprattutto con un gruppetto che non vede l’ora di gettarmi fango addosso“, aveva detto durante l’ultima puntata in diretta. GF Vip 6. Soleil ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora momenti di tensione al GF Vip 6 tra le ormai ex amiche. Il rapporto tra le due ha iniziato a scricchiolare con l’ingresso nella casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli. L’ex Miss Italia si è avvicinata alla new entry suscitando il malcontento dell’influencer italoamericana che si è sentita ferita dal comportamento dell’amica. “Sono stata ferita dal fatto che, in un mio momento in cui stavo male, passava tempo vicino a Delia e non vicino a me. Io mi aspettavo che venisse da me per parlare, e non è stato fatto. Un’amica vera è la prima che ti viene a parlare e non ti parla alle spalle, soprattutto con un gruppetto che non vede l’ora di gettarmi fango addosso“, aveva detto durante l’ultima puntata in diretta. GF Vip 6....

