Quattromila euro per un’emoji: consigliera di Verona condannata per un post con il disegno di un escremento. “Gratuitamente offensivo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quattromila euro per un’emoji. Tanto è costata a Laura Bocchi, consigliera comunale leghista di Verona, l’immagine stilizzata di un escremento con occhietti e boccuccia, infilata in un post su Facebook in cui attaccava Chiara Tosi, avvocato e attivista ambientale, per essersi opposta a un taglio di alberi volto a realizzare una linea filobus. Un commento che in realtà – riporta il quotidiano locale L’Arena – era espresso in tono “aspro, duro, ma non di per sè offensivo“. Fatta salva, appunto, l’emoji dell’escremento. Che il giudice civile Claudia Dal Martello, adita da Tosi, aveva subito ordinato di rimuovere dal post in via cautelare (prevedendo una sanzione di 150 euro per ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022)per. Tanto è costata a Laura Bocchi,comunale leghista di, l’immagine stilizzata di uncon occhietti e boccuccia, infilata in unsu Facebook in cui attaccava Chiara Tosi, avvocato e attivista ambientale, per essersi opa a un taglio di alberi volto a realizzare una linea filobus. Un commento che in realtà – riporta il quotidiano locale L’Arena – era espresso in tono “aspro, duro, ma non di per sè“. Fatta salva, appunto, l’emoji dell’. Che il giudice civile Claudia Dal Martello, adita da Tosi, aveva subito ordinato di rimuovere dalin via cautelare (prevedendo una sanzione di 150per ogni ...

