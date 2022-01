Quarta fumata nera per il Quirinale. Il quorum scende ma non c’è ancora l’accordo. Nel centrodestra in 441 si astengono. A Mattarella vanno 166 voti. E a sorpresa anche 56 al pm antimafia Di Matteo (Di giovedì 27 gennaio 2022) fumata nera anche al quarto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato (qui il video). Il più votato, come era già avvenuto ieri (leggi l’articolo), è stato ancora l’attuale inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella con 166 voti, seguito, a sorpresa, dal pm antimafia Nino Di Matteo (56), da Luigi Manconi (8), Marta Cartabia (6), Mario Draghi (5), Giuliano Amato (4), Pierferdinando Casini (3), Elisabetta Belloni (2). Ma come era avvenuto per la prima, la seconda e la terza votazione, a vincere sono state le schede bianche. M5S, Pd e Leu hanno votato scheda bianca, lo stesso ha fatto Italia viva. Nel centrodestra ben 441 grandi elettori su 453 si sono astenuti. “Continuo a essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022)al quarto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato (qui il video). Il più votato, come era già avvenuto ieri (leggi l’articolo), è statol’attuale inquilino del, Sergiocon 166, seguito, a, dal pmNino Di(56), da Luigi Manconi (8), Marta Cartabia (6), Mario Draghi (5), Giuliano Amato (4), Pierferdinando Casini (3), Elisabetta Belloni (2). Ma come era avvenuto per la prima, la seconda e la terza votazione, a vincere sono state le schede bi. M5S, Pd e Leu hanno votato scheda bianca, lo stesso ha fatto Italia viva. Nelben 441 grandi elettori su 453 si sono astenuti. “Continuo a essere ...

Advertising

you_trend : ?? Dopo sole 48 schede scrutinate, vista l'astensione di oltre 470 grandi elettori è già fumata nera nella quarta vo… - Adnkronos : Oggi quarta votazione per il #Quirinale, arriverà la fumata bianca? - News24_it : Elezioni presidente della Repubblica, quarta giornata: un'altra fumata nera. Voti a Mattarella e Di Matteo. I… - La… - grumpy792 : RT @ultimenotizie: Nuova fumata nera alla Camera nella quarta votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il presidente della Re… - TuttoQuaNews : RT @GdB_it: Quirinale: quarta fumata nera, 166 voti per Mattarella -