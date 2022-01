Quarantena a scuola, nuove regole in arrivo. Costa: «Basta isolamento per chi è in Dad. Ritorno in classe più facile» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Auto sorveglianza e non più Quarantena per gli studenti che scoprano di essere positivi al Coronavirus e che quindi devono abbandonare l’aula scolastica per la Dad. A dirlo è il sottosegretario alla salute Andrea Costa intervenuto a Effetto Giorno su Radio 24 che ha fatto sapere che a breve arriveranno chiarimenti sulle nuove regole da rispettare in ambito scolastico. Inoltre, per il Ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo «il tampone (senza il certificato del medico, ndr) la circolare dovrebbe arrivare al massimo all’inizio della settimana prossima». Al governo servirà invece più tempo per arrivare a decisioni sul sistema delle zone colorate o il fatto di poter evitare il ricorso alla Dad per gli studenti vaccinati: «per queste misure serve modificare dei Dpcm, e quindi ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Auto sorveglianza e non piùper gli studenti che scoprano di essere positivi al Coronavirus e che quindi devono abbandonare l’aula scolastica per la Dad. A dirlo è il sottosegretario alla salute Andreaintervenuto a Effetto Giorno su Radio 24 che ha fatto sapere che a breve arriveranno chiarimenti sulleda rispettare in ambito scolastico. Inoltre, per ilindi guariti e vaccinati con solo «il tampone (senza il certificato del medico, ndr) la circolare dovrebbe arrivare al massimo all’inizio della settimana prossima». Al governo servirà invece più tempo per arrivare a decisioni sul sistema delle zone colorate o il fatto di poter evitare il ricorso alla Dad per gli studenti vaccinati: «per queste misure serve modificare dei Dpcm, e quindi ...

