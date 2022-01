“Quanto è contagiosa” Omicron 2 | Matteo Bassetti spiega la nuova variante

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Stanno facendo discutere, parecchio, le dichiarazioni di. Il direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova si è espresso in termini molto duri sulla gestione del Covid a scuola da parte del governo. Nel post su Fb di ieri, mercoledì 26 gennaio, l’esperto attacca: “La gestione del Covid a scuola nel nostro paese rasenta la follia. Assistiamo a regole sanitarie incomprensibili, anche per chi le ha scritte, che non servono a prevenire i contagi, ma solo a danneggiare gli studenti e le loro famiglie” E ancora: “Bisogna tornare ad ascoltare i pediatri e i medici: chi è malato sta a casa per almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi, basta tamponi agli asintomatici (fatti più per mitigare ansie genitoriali ingiustificate che non per limitare diffusione del virus) e basta alla scuola in DAD, se non assolutamente necessaria”. ...