Quando le mani si sfiorano | il film in onda su Rai2 nella Giornata della Memoria

La proposta di Rai2 nella prima serata di giovedì 27 gennaio 2022 è un interessante film che racconta una storia d'amore complicata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La scelta della rete in occasione della Giornata Mondiale della Memoria ricade infatti su Quando le mani si sfiorano, pellicola che porta sugli schermi degli italiani la vita di Leyna, un'adolescente di etnia mista nella Berlino del 1944, che si innamora di Lutz, figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana.

