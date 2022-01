Quando le mani si sfiorano: il film è tratto da una storia vera? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando le mani si sfiorano è un film ispirato ad una storia vera o si basa soltanto su alcuni eventi realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale? Quando le mani si sfiorano, un film del 2018 diretto da Amma Asante e ambientato nella Germania nazista durante il secondo conflitto mondiale, non è basato su una storia vera, sebbene la regista-sceneggiatrice abbia utilizzato una serie di eventi storici realmente accaduti. La Asante, durante un'intervista pubblicata da IndieWire, ha parlato del processo di preparazione che ha dovuto affrontare al fine di scrivere e dirigire al meglio la pellicola: "Ho intervistato persone che hanno avuto esperienze e quelle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022)lesiè unispirato ad unao si basa soltanto su alcuni eventi realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale?lesi, undel 2018 diretto da Amma Asante e ambientato nella Gera nazista durante il secondo conflitto mondiale, non è basato su una, sebbene la regista-sceneggiatrice abbia utilizzato una serie di eventi storici realmente accaduti. La Asante, durante un'intervista pubblicata da IndieWire, ha parlato del processo di preparazione che ha dovuto affrontare al fine di scrivere e dirigire al meglio la pellicola: "Ho intervistato persone che hanno avuto esperienze e quelle ...

Advertising

attivitagdss : metti le mani sulla testa, a malapena ti reggi in piedi quando è fermo... appena parte balzi via senza fare un sing… - CorriereCitta : Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quarta puntata: quando va in onda dopo Sanremo, data e trama episodi… - STARVSET : @blacksankt mamma mia piango l'ho rigiocato di recente quel momento volevo pure io la legendary perché il mio mous… - _goose_god : @PoliticaPerJedi 'Chi è contro di me è sempre brutto stupido e cattivo, chi è con me fa miracoli' Gli altri non li… - stereosoldy : Polone che abbraccia Lia quando stava per metterle le mani addosso nella scorsa puntata #MasterChefIt -