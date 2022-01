Quando le mani si sfiorano film stasera in tv 27 gennaio: cast, trama, streaming (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando le mani si sfiorano è il film stasera in tv giovedì 27 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Quando le mani si sfiorano film stasera in tv: cast La regia è di Amma Asante. Il cast è composto da Abbie Cornish, Daniel Weyman, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg, George MacKay, Tom Goodman-Hill, Alec Newman, Olivia Vinali, Lucy Russell, Tomiwa Edun, Will Attenborough, Simon Harrison, Hermione Gulliford, Tim Faraday, Tom Sweet. Quando le ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)lesiè ilin tv giovedì 272022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVlesiin tv:La regia è di Amma Asante. Ilè composto da Abbie Cornish, Daniel Weyman, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg, George MacKay, Tom Goodman-Hill, Alec Newman, Olivia Vinali, Lucy Russell, Tomiwa Edun, Will Attenborough, Simon Harrison, Hermione Gulliford, Tim Faraday, Tom Sweet.le ...

Advertising

LSRLSRLSRLSR : RT @ZiAttilio: ????? Dopo aver sballato la mossa del 2018 - quando si fece imbambolare da Zingaretti -, ora #Salvini si accinge a fallire an… - ZiAttilio : ????? Dopo aver sballato la mossa del 2018 - quando si fece imbambolare da Zingaretti -, ora #Salvini si accinge a f… - FLampunio : @andreasso1951 Hanno sempre parlato d'immunitá! Quando la ?? gli è esplosa tra le mani, hanno iniziato a dire altro.… - caratlvnd : io vi spezzo le mani se non lasciate in pace i tbz Farli sentire in colpa quando stiamo letteralmente in una pandemia ? non state bene - SAGITTABCNDO : RT @vwnitas: quando dicono: ti amo ???? quando percy jackson pensa: “Annabeth si era tappata la bocca con le mani. Le brillavano gli occhi… -